Contra vaga, locaut a la Fàbrica Nova

El conflicte laboral a la Fàbrica Nova de Manresa, amb 1.200 treballadors en vaga, s'enverinava. El dimarts 18 de desembre del 1979 aquest diari informava del següent: «Bertrand i Serra va fer locaut ahir al matí i el comitè d'empresa ha presentat denúncia a la Policia i l'ha ratificada al Jutjat. La Fàbrica Nova estava buida ja que la Policia, dissabte a la tarda, havia desallotjat els treballadors de tots els torns que hi volien passar el cap de setmana . A dos quarts de sis del matí, els dilluns, es solen obrir les portes de la Fàbrica Nova. Ahir no va ser així. Un paper amb segell de la direcció de la fàbrica avisava que l'empresa, fent ús de la legislació, havia decidit tancar el centre de treball. L'empresa s'emparava en el decret 4 de març (el mateix que havia aplicat per als acomiadaments que han originat el conflicte), que permet tancar portes en casos d'ocupació o greu alteració del procés productiu. Des de dimarts passat, els treballadors estan en vaga i fins dissabte la feien dins la Fàbrica mateix». La vaga s'havia convocat en protesta per uns acomiadaments per absentisme i es reclamava la seva readmissió i la destitució del cap de personal.