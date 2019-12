La grua de Manresa es va fer un tip d'actuar

Si haver incrementat els impostos municipals no era prou causa d'impopularitat, aquell mes de desembre de fa quatre dècades el govern de l'Ajuntament de Manresa n'hi va afegir una altra: noves mesures i, sobretot, el final de la tolerància en matèria d'aparcament, que es va traduir en un treball a preu fet de la grua. El dimarts 18 de desembre aquest diari informava que «ahir van començar a aplicar-se les mesures que han de permetre una circulació més tranquil·la pel centre comercial de Manresa. La grua municipal –en servei permanent– no va parar d'enretirar cotxes mal aparcats. Mentrestant, els aparcaments recentment habilitats a la Caserna [actual plaça Milcentenari, davant l'alberg del Carme] i carrer Guimerà [antic baixador dels Catalans] restaven gairebé buits. Durant tot el cap de setmana, la Guàrdia Urbana va dipositar unes butlletes informatives als vehicles que restaven aparcats a car-rers que des d'ahir, i fins passat Reis, quedaran sotmesos a prohibició d'estacionament. La butlleta en qüestió advertia de la mesura que entraria en pràctica a partir de dilluns i recomanava altres possibles punts on trobar aparcament».