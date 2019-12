Per Manresa, tots a peu!

Tots a peu per Manresa. L'Ajuntament vol buidar el centre de cotxes abans de pensar en carrils bus i bici. Prioritat als vianants. «Posar en valor el ciutadà silenciós, que va amb el cotxet, que camina al costat d'algú que necessita ajuda», afirma el regidor de Mobilitat, David Aaron López.



–I els que tenim artrosi i no podem caminar gaire? –va preguntar en Càndid Coix.



–Assegui's en un cotxet i que algú l'empenyi –va respondre en Burleta Semenfum.



Si elimines tots els cotxes ja no caldrà carril bus, perquè els busos circularan sense obstacles per uns carrers buits. I les bicicletes també, excepte si es creuen en el camí dels busos, temeritat que pot derivar en lesions físiques i rebrecs mecànics. Potser reviurem la imatge dels països de l'Est abans de ser conquerits pel capitalisme consumista, quan s'hi veien pocs cotxes, molts tramvies i abundosa ciutadania pedestre.



El regidor posa damunt la taula mesuraments que no discutirem, perquè és el que en sap. Diu que pel carrer Guimerà circulen cada dia tres mil cotxes a la recerca d'una plaça lliure entre les vint-i-una de zona blava –i quasi mai no la troben, és clar. I els que ho proven a les del carrer de Jaume I generen «situacions d'autèntic perill» al carrer d'Urgell.



Com que tals evidències són diàfanes, també ho és la solució: eliminar aquests aparcaments inconvenients.



No sé què diran Parquímetres de Sierra Morena SL i els botiguers que ploren quan no veuen passar cotxes. Molts potser no piularan. Si no tenen esma de pagar els llums de Nadal, per què l'haurien de tenir de queixar-se? Però altres rondinaran, segur que sí.



Un cop eliminats els cotxes del Guimerà seria convenient una ambiciosa reconfiguració. Si només hi ha de passar l'autobús n'hi ha prou un sol carril de tres metres d'ample. L'espai guanyat es podria destinar a eixamplar voreres per encabir agradables terrasses on fer un cafè amb llet i una mossegada entre compra i compra a l'extensa oferta comercial.



I així el carrer Guimerà seria com els Camps Elisis de París, on trobem la gran botiga de Louis Vuitton a tocar de la ter-rassa del restaurant Fouquet's (mitjana de 95 euros, begudes a part). Adaptat a les particularitats locals, és clar: amb la camiseria Soler gaudint de la companyia del frankfurt El Farolillo i el bar Oscar davant per davant de la botiga Tous.



Un cafè amb osset, si us plau.