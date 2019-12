Un feixde llum

Dels mals, els perills, les amenaces i les desgràcies d'una investidura de Pedro Sánchez amb el recolzament d'Esquerra per formar un govern amb Podem ja en parla gairebé tothom. Pot tenir alguna virtualitat? Per als implicats, té la d'ocupar el poder, que és finalment la raó de ser de les organitzacions polítiques. I alguna més? Del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras el 13 de juny s'han tret conclusions exagerades. Els nacionalismes ultramuntans coincideixen a veure-ho com un ultratge a Espanya, de manera que l'europeisme ha canviat de bàndol. Però la realitat és una altra. El dictamen del TJUE deixa en la via morta la fórmula Rajoy: quietisme polític i subrogació de la tasca de gestió del conflicte als tribunals de justícia. Aquesta via es demostra ara inestable perquè no sempre guanyen els mateixos i barrejar el tema polític amb el tema penal limita amb alguns drets fonamentals. També invalida la via Puigdemont: agitació política al marge de la llei i subrogació de la tasca d'ampliar la majoria independentista a la denúncia de la repressió de l'Estat.

En aquest context, el TJUE dona ales als qui defensen que el conflicte ha de tornar al curs polític i poca cosa més. Això no significa que ningú abandoni els seus fins (els uns mantenir la unitat d'Espanya i els altres aconseguir la independència de Catalu-nya), però que tots coincideixin en el mètode: es pot canviar qualsevol llei sense deixar de complir-la. Ja l'única escletxa per la qual avui pot tornar l'assumpte a la política és el de la investidura de Sánchez. A partir d'allà, tot són incerteses, que ningú s'enganyi per molt que alguns vulguin fer veure que hi ha pactes ocults i cessions inconfessables. El camí no serà fàcil, però el punt de partida és que les alternatives són cada vegada més intransitables: el menyspreu a la llei acaba per enterbolir la qualitat democràtica de qualsevol proposta i l'imperi descontrolat de la llei pot acabar en una esmena a la totalitat. Un feix de llum tan tènue com perceptible.