L'acollonavirus

El coronavirus ja ha provocat 637 morts i hi ha 31.211 infectats, segons les dades d'ahir del govern xinès. L'augment diari del nombre de víctimes ha de preocupar les autoritats sanitàries del món i, com ja han fet, han de posar en marxa protocols per frenar-ne l'expansió. Però el pitjor contagi és el de la informació esbiaixada i la falta de context perquè, fins ara, els efectes més preocupants que hem vist són els que s'han produït com a conseqüència de la por i l'alarma. El contagi d'un virus tan quotidià com el de la grip és al darrere de 6.000 morts l'any només a l'Estat espanyol. Sí, és cert que la taxa de mortalitat és baixa tenint en compte que un 20% de la població mundial s'infecta en un any i que les víctimes són, sobretot, població envellida amb un sistema immunitari dèbil, però les xifres ens haurien de desdibuixar la por apocalíptica. L'alarma ha provocat un fre de l'economia del gegant asiàtic i la caiguda del 10% de les seves borses. A més, el govern xinès ha reduït a la meitat el cost dels aranzels a la carn de vaca i de porc, entre altres productes, provinents dels Estats Units. Per analitzar les crisis cal veure qui en surt beneficiat. No s'han de difondre teories de la conspiració perquè són tan tòxiques com l'estat d'alarma, però sí que cal copsar qui està interessat en la propagació de la por per controlar la població i l'economia.