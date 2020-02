Jubilades i jubilats, dempeus!

De què serveixen les reivindicacions, les concentracions i les manifestacions de les jubilades i jubilats? Doncs serveixen per anar endavant i aconseguir millores socials per a la col·lectivitat.

Malauradament no s'avança amb la rapidesa que tots voldríem, però sí que es va avançant. Gràcies a les mobilitzacions de les persones grans, les administracions s'han tornat més receptives envers les nostres demandes. Sense ànim de pretendre posar-nos cap medalla, cal reconèixer que el treball que està efectuant la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa és molt positiu i està obtenint beneficiosos resultats. Des de fa més d'un any, una seixantena de jubilades i jubilats ens trobem, cada dilluns a les 11 del matí, a la plaça Major de Manresa, davant l'ajuntament, per fer visibles les nostres reivindicacions. Per descomptat, totes les persones, joves i grans, esteu convidades a participar-hi.

Fa uns dies la Plataforma vam signar un document d'acords amb l'Ajuntament per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Ara es constituirà una comissió mixta de seguiment per tal que els acords signats es compleixin rigorosament.

Vet aquí algunes de les reivindicacions aconseguides fins ara: el projecte de la nova residència pública a Manresa ja està en procés de fer-se realitat. Es disposa del terreny on s'ha d'ubicar (al barri del Xup) i actualment s'està en procés de disseny i gestió administrativa. Pel que fa al Servei d'Assistència Domiciliària, de moment s'ha aconseguit un increment de 80.000 euros equivalent a 4.000 hores més per a aquest any 2020 i un augment sostingut de 40.000 euros equivalent a 2.000 hores per als propers anys. També un increment de 18.000 euros per reduir la llista d'espera del servei de teleassistència. La demanda perquè les 16 places municipals a la Residència Sant Andreu es mantinguin ha sigut acollida favorablement per l'Ajuntament, que es compromet a no procedir a la seva amortització mentre no hi hagi un increment important de les places concertades per part de la Generalitat. En relació amb ampliar l'oferta de habitatges tutelats, l'Ajuntament s'ha compromès a la realització d'un estudi per a la possible promoció de nous habitatges o bé millorar els ja existents (habitatges tutelats Teresina Torra al barri Mion-Puigberenguer). A més d'aquests acords relacionats, n'hi ha altres de referents a les ajudes per arranjament d'habitatges i a la difusió del programa xec-servei amb la voluntat d'ampliar l'actual pressupost si aquest s'esgota.

Aconseguir unes pensions dignes és un repte permanent. L'augment enguany del 0,9% no és suficient. Evidentment, una mica s'ha avançat si ho comparem amb les legislatures anteriors quan governava el Partit Popular. Encara, però, caldran moltes mobilitzacions per aconseguir el resultat desitjat. També caldrà continuar mobilitzant-nos per posar fi a l'actual bretxa de gènere. És totalment injust que la pensió mitjana que cobren les dones sigui un 36% inferior a la dels homes; traduït en diners, equival a una diferència de fins a 450 euros.

Així doncs, cal persistir i no renunciar a l'acció reivindicativa. Cal continuar lluitant per posar fi a tantes injustícies existents. Al capdavall de tot plegat, a més d'ajudar els actuals jubilats i jubilades, també en sortiran beneficiades les persones a qui encara queden uns quants anys per jubilar-se. Tot sigui per als jubilats d'avui i també per als de demà.

Un reconeixement i agraïment a totes aquelles persones que des del seu altruista anonimat esmercen esforços per continuar avançant en la construcció d'una societat millor.