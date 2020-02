Onada de robatoris

La detenció dels presumptes autors de quatre robatoris al centre de Manresa és l'última notícia sobre una trista realitat: hi ha un constant degoteig de ciutadans als quals els prenen el mòbil arrabassant-lo de les seves mans, o els estiren la bossa, o els amenacen amb una navalla per tal de prendre'ls la cartera. Passa en qualsevol punt de la ciutat i a qualsevol hora. Sabem que n'hi ha molts casos perquè els coneixem directament, però no podem saber quants són perquè la política dels Mossos -de la Generalitat- és que quan un periodista demana quants robatoris hi ha hagut avui a Manresa se li respon que aquesta informació no es dona. I ja està. Si es demana si s'ha produït un robatori concret en aquest o en aquell punt es confirma o es desmenteix. Res més. Respondre que no es dona una dada rellevant a un periodista que exerceix el dret a la llibertat d'informació és greu, però és així. Es donen xifres anuals un cop l'any i s'informa quan es deté, que és quan la policia queda bé. Per tant, no coneixem la magnitud de l'onada. Però és una onada. La població està esgarrifada, i la porta de la xenofòbia i el populisme cada cop és més oberta. Convé que s'espavilin, i ràpid.