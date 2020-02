El triomf de la por

Un dels virus que sempre s'escampen més ràpid que qualsevol altre és el de la por. I té tant de poder que ha aconseguit el que fins ara no havia aconseguit ningú: tombar el Mobile World Congress de Barcelona.

Des que va arribar a Barcelona, el congrés havia resistit les pressions dels taxistes i treballadors de transports públics i altres col·lectius, que malgrat voler que l'esdeveniment se celebrés a Barcelona, no dubtaven a fer-ne un ús instrumental i aprofitar-lo per aconseguir les seves legítimes reivindicacions. També havia suportat les pressions constants d'altres ciutats -entre elles la sempre deslleial Villa de Madrid (no pot ser que els seus líders polítics vulguin robar un esdeveniment que se celebra en una ciutat que segons ells forma part del mateix país)- per traslladar un congrés que té un impacte de 500 milions d'euros, cèntim amunt, cèntim avall.

Alguns veuen en aquesta cancel·lació pressions i mans negres. Sincerament, desconec si existeixen i només sé que el virus de la por ha triomfat, com també sé que només la celebració del MWC hauria permès saber amb certesa si l'esdeveniment era un risc real o no per als assistents. Però com que finalment no hi haurà MWC no sabrem mai si els organitzadors s'han passat de frenada o la seva decisió ha estat encertada.