El teu Ajuntament i el canvi climàtic

A ctualment se segueixen quantificant les conseqüències d'un dels esdeveniments meteorològics més devastadors viscuts a casa nostra. Durant una quants dies Catalunya va ser víctima de les conseqüències del temporal Glòria, que va originar múltiples incidències i destrosses, com els desbordaments fluvials, inundacions, va malmetre hàbitats aquàtics, va esfondrar infraestructures i, lamentablement, va causar quatre víctimes mortals.

Durant molt temps hem vist, a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, fenòmens climàtics que han esdevingut successos catastròfics arreu del món però, aquesta vegada, ens ha tocat de ple. El canvi climàtic és una realitat, una evidència, i per afrontar i combatre aquest fenomen es fa indispensable l'esforç permanent dels organismes i de les institucions públiques a fi i a efecte d'identificar estratègies, polítiques i instruments que permetin desenvolupar mesures efectives d'actuació contra el canvi climàtic.

A final d'any, molts ajuntaments de Catalunya van aprovar la moció d'Emergència Climàtica, una declaració d'intencions que requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants. En altres paraules, establir un full de ruta que impliqui redirigir tots els recursos disponibles per afrontar la crisi climàtica i revertir-ne la situació. L'Ajuntament de Santpedor n'és un bon exemple.

Una de les principals actuacions portades a terme al municipi ha estat la introducció de noves tecnologies que han permès una millora significativa de l'eficiència energètica, així com la recent campanya de substitució de les actuals lluminàries de vapor de sodi per noves lluminàries led, una iniciativa impulsada per la regidoria de Mobilitat i Via pública de l'Ajuntament de Santpedor. Com a principals avantatges de l'ús d'aquesta tecnologia, es podria destacar l'alta eficiència energètica amb el corresponent estalvi econòmic que comporta, o l'augment de la durabilitat de les lluminàries, i reduir costos de manteniment i substitució. Les lluminàries són més ecològiques que les convencionals perquè no contenen materials tòxics, fet que permet poder-les reciclar totalment i, entre altres beneficis, generen menys emissions de CO2.

Aquest és el camí a seguir. Els ajuntaments, tot i les seves limitacions competencials, han d'erigir-se com a referents contra el canvi climàtic amb l'aplicació de polítiques realistes, compromeses, assumir reptes i introduir innovacions que vetllin per la salut del nostre planeta. En altres paraules, cal treballar amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible que doni resposta al gran desafiament del canvi climàtic.