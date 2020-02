Sanitat o Salut

Quan surti aquest article estava prevista la celebració del MWC, el Mobile per entendre'ns, fet que em dona l'oportunitat de badar sobre el que ja hem escrit altres vegades, com són els determinants en salut, un 80% dels quals estan fora del sistema sanitari. Badem, doncs, en relació amb analitzar una situació real: el coronavirus i la discussió envers si s'havia de suspendre, ajornar o tirar endavant el MWC.

A hores d'ara, sembla clar que la decisió de suspendre'l va ser encertada, factors econòmics que se'n deriven a part. No m'agradaria estar sota la pell dels organitzadors del congrés i les autoritats polítiques i sanitàries de Barcelona. Un congrés que, pel cap baix, té un impacte econòmic important a la ciutat de Barcelona (i l'Hospitalet), i al país en general. Una altra qüestió és de qui depèn la decisió de suspendre el congrés i la causa, i en funció d'aquesta, l'assegurança del congrés paga, o no.

En les dates de la discussió sobre si se celebrava, s'ajornava o se suspenia, es tenia poca informació del virus, de les vies de propagació, temps d'incubació, o si les persones ja curades en continuaven sent portadores.

Les pressions per tal de celebrar el congrés eren potents, el daltabaix econòmic posava en alerta tothom. Les autoritats sanitàries posaven sobre la taula la capacitat de resposta del nostre sistema sanitari. Ens podem formular una pregunta en relació amb el sistema de salut; la salut inclou la prevenció de malalties i la promoció de la salut, no tan sols l'atenció a les persones malaltes. Suposem, només suposem, que el congrés se celebra, amb unes inscripcions de més de cent mil persones, pel cap baix, vingudes d'arreu del mon, només que una s'escapi dels controls establerts i sigui portador del virus, ja tenim un problema per resoldre. No dubto de la resposta, de qualitat, del sistema sanitari; i pel que fa a la prevenció, com ho fem? Si s'ha de confinar les persones susceptibles de contagi, una mesura previsible, on les confinem, al camp del Barça? Als hotels? A les instal·lacions de la Fira de Barcelona? Val la pena reflexionar com una decisió basada, només, en criteris econòmics pot afectar la salut de la població. Per no pensar en altres repercussions, no tan sols econòmiques, sinó en l'angoixa i patiment de la població, sentiments no mesurables.

No exposo una situació alarmista, més aviat pensar en la possibilitat plantejada. Una condició pot afavorir passar d'una epidèmia a una pandèmia, i són les grans aglomeracions de persones. El doctor Trilla, reputat expert en salut pública, ens explicava, en una conferència en la celebració de la Vigília de Sant Lluc, com durant l'epidèmia de la mal anomenada grip espanyola l'any 2018 (de fet, era nord-americana), a Badajoz la propagació de la malaltia gripal va ser més ràpida i va afectar més gent. L'explicació és que el bisbe de la ciutat, amb tota la bona voluntat, va convocar una missa solemne per tal de demanar la intercessió del Senyor per combatre la grip. Una gentada, dins i fora, de l'església i una bona oportunitat per contagiar-se.

La prevenció té aquestes coses, que en funció de qui s'ho mira, es pot pensar en aspectes d'una conspiració contra Barcelona, que també deu haver anat bé a alguns, quan és el seny el que ens marca el camí a seguir.