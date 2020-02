Les conseqüències de la temptació

L'Evangeli del primer diumenge de Quaresma ens parla de temptacions: la temptació a Adam i Eva a través de la serp, i per la qual l'home va descobrir els límits de la condició humana i el discerniment del bé i del mal. A l'Evangeli, en canvi, veiem com Jesús és temptat, però no cau en els paranys!

Avui nosaltres també som temptats, ens creiem que decidim allò que volem, que som amos i senyors dels nostres pensaments i decisions,i en el fons, caldria veure fins a quin punt les xarxes socials ens fan canviar la nostra manera de percebre el món i en conseqüència de pensar i actuar. Les xarxes, en el seu aspecte negatiu, no deixen de ser una allau de mems, bots i repiulades que són missatges i idees que ens porten a la postveritat com a veritat absoluta!

La Quaresma és temps de reflexió, de silenci, temps per fer-nos preguntes com a cristians i cercar respostes. Si tinguéssim consciència de les temptacions modernes veuríem que ens porten a posar l'home al centre de tot el que anomenem antropocè, l'home vs la terra i el cosmos. Aquests dies, els manresans hem pogut passejar pels Jardins de Llum. Hem vist reflexions sobre l'activitat humana que ha transformat radicalment el paisatge, la vida a la Terra i la humanitat. Una societat en crisi que hem generat a partir de portar a terme polítiques errònies i guer-res que han obligat a gran quantitat d'éssers humans a migrar. També, una accentuada contaminació que provoca la desaparició d'espècies animals i l'empobriment d'extenses zones.

Si a cada temptació, la resposta del cristià fos la de mantenir una actitud activa, posant Déu en el centre de la vida i de tot el que ens envolta, aconseguiríem no viure! centrats exclusivament en nosaltres mateixos, i cal pensar en els altres i en el futur confiant en l'ajuda i en l'amor de Déu. Cal que els cristians comencem a emprendre tasques que facin del nostre entorn un lloc més humà i de veritable pau i justícia. És un pas necessari i urgent. És probable que cadascú de nosaltres no tingui molt poder per fer grans coses, però podem participar en projectes i iniciatives assumibles, amb el compromís d'ajudar els altres i contribuir a aconseguir un món millor. Cada petit pas és una contribució fonamental. Tant de bo la Quaresma ens desperti l'esperit solidari.