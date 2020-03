Tèrmica: decideixin

El Parlament de Catalunya ha demanat al Govern de la Generalitat, amb els vots de JxCat, ERC, Comuns i CUP, que dicti una moratòria per aturar tots els projectes de construcció d'incineradores de residus. L'objectiu teòric és que es pugui estudiar detingudament què s'ha de fer amb aquest tipus d'instal·lacions; l'objectiu real és que s'aturi definitivament aquest tipus de projecte, molt discutible des del punt de vista ambiental general. Si el Govern, com seria lògic, accepta la proposta del Parlament, votada pels grups que li donen suport, en resultaria afectat de forma immediata el projecte de la tèrmica de Cercs, liderat per una empresa manresana i que ha generat una forta i organitzada oposició al Berguedà, on la idea que la tèrmica pot ser un obstacle per al desenvolupament turístic de la zona està comprensiblement estesa. El Govern hauria de seguir la pauta que li marca el Parlament. Políticament no s'entendria cap altra cosa. Però, en tot cas, el que ha de fer segur és definir-se ràpid. No té sentit que se li faci aquesta petició i la resposta sigui el buit. Que el Govern es pronunciï amb diligència i evitem un llarg període d'ambigüitat.