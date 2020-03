És ben bé que si la humanitat no s'ha extingit a hores d'ara no és perquè hi haguem posat gaire de la nostra part i ens hauríem de preguntar si de l'Homo sapiens estem evolucionant cap a l'Homo stupidus. Davant l'epidèmia del coronavirus hem actuat col·lectivament tard, amb prepotència («això aquí no arribarà»), negligència («és cosa de vells») i una comunicació nefasta («és més lleu que la grip»). De sapiens, poc, i hi ha experts que diuen que la crisi s'hauria pogut evitar. El cert és que ens hem encomanat a l'esforç titànic de tants i tants professionals sanitaris i a les contínues mostres de solidaritat col·lectives per despistar Darwin, de moment.