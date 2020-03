Confinats i patrullats

C uriós: la Guàrdia Civil al servei de Quim Torra. Quan les patrulles exigeixen certificats no obligatoris a les persones que es desplacen per feina estan contribuint a la paralització dràstica d'activitats que propugna el president de la Generalitat en la lluita contra la cuca ferotge.



Històrics –Costa una mica creure't que estàs protagonitzant un moment històric quan només el pots veure per una pantalla digital. Temps era temps els moments històrics es protagonitzaven al carrer, ara consisteixen a buidar-los. Aplaudim de cor els sanitaris que són herois actius i fan més del que poden. A la resta se'ns demana la sorprenent contribució de la inactivitat.



Per llarg –El ministre Marlaska ha dit que el Govern confia a aixecar «algunes de les mesures» restrictives a partir de l'11 d'abril, quan acaba la pròrroga. Això vol dir que altres restriccions continuaran vigents. Fernando Simón (el de les celles) proclama que «el desescalat de les mesures ha de ser progressiu». Ja ens van avisar que anava per llarg.



Milió i mig –Un altre positiu al Govern de la Generalitat: el conseller Chakir El Homrani. Ja en són tres en un col·lectiu de quinze membres. Un percentatge del 20%, molt superior al del conjunt de la població, però els consellers es fan el test a la primera tos, a diferència de la resta del país. Si aquest 20% fos indicatiu, equivaldria a un milió i mig d'afectats. Esperem que no ho sigui.



Essencials –Quin és el límit que separa l'activitat econòmica essencial de la prescindible? És essencial que els ciutadans puguem comprar paper de vàter (els que no en tinguin la casa plena), i això significa camions que el transportin, magatzems que l'acumulin, fàbriques que el fabriquin, més camions que hi portin la matèria primera, factories que la subministrin, tallers que arreglin els camions, fàbriques que els proveeixin els recanvis, despatxos que resolguin els tràmits, etcètera. Apliquin l'esquema a tots els productes la compra dels quals es considera essencial en els decrets: els que hi ha als supermercats, a les fleques, a les fruiteries, als quioscos. Poden afegir-hi allò relacionat amb els diners que utilitzem per pagar. Que tot està interconnectat no és només una frase.



Síndrome Picó –Quan sortia a TV3, Alfred Rodríguez Picó va anunciar un cap de setmana grans tempestes al Pirineu, que al final no van ser tan grans, però molta gent ja havia anul·lat reserves d'hotels i restaurants i aquests van odiar intensament el meteoròleg, fins al punt, segons pròpia confessió, que durant uns anys es va fer passar les ganes de muntanya al vessant francès del Pirineu, perquè en aquesta banda se'l miraven malament. Tots els polítics tenen por que els passi alguna cosa semblant i es resisteixen a avisar del llop, perquè si al final no arriba els acusaran d'arruïnar alguna economia comarcal o nacional i, a més a més, els següents avisos no seran creguts. És el que li va passar al Picó: al cap d'uns dies va anunciar grans nevades, no li van fer cas, i molta gent va acabar passant la nit en pavellons esportius de la Cerdanya perquè la neu havia fet tancar el túnel del Cadí



Fan l'agost –Hi ha empreses que fan l'agost amb la manca de material sanitari indispensable. Quan passi tot plegat, si passa, seria just fer memòria i castigar-les degudament, però ja veurem si és així; al capdavall, es limiten a aplicar la sagrada llei de l'oferta i la demanda i, a més a més, tenen la paella pel mànec.