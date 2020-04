Valorar resultats

Avui és el dia de la tornada al nivell de confinament iniciat el dia 16 de març, que va ser endurit temporalment en prohibir l'activitat de tots els sectors no essencials. Tot i que s'hagi creat una certa confusió sobre quin règim de vida està en vigor ara mateix, només cal tornar-se a situar en el que vivíem fins fa quinze dies. Sobre si calia mantenir el tancament total, com defensa el Govern català, les opinions estan molt dividides, però de moment tenim una certesa: l'evolució positiva que estem veient és el resultat de l'aïllament parcial de dues setmanes enrere; el resultat dels dies de reclusió total que ara acomiadem el veurem aquesta setmana i la que ve. Si el resultat de la primera fase està sent positiu, no hi ha motiu per pensar que no ho serà també ara. I si l'evolució és positiva i permet mantenir una certa activitat econòmica que faci menys desastrosa la catàstrofe econòmica que ens espera, alhora que permet un nivell creixent d'immunització sense posar en perill el sistema sanitari, potser aquesta és la millor opció. Caldrà veure-ho. Endurir el tancament té un preu social i econòmic elevat. Cal veure'n el resultat per saber si paga la pena.