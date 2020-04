Decidir la Patum

El regidor socialista de l'Ajuntament de Berga, Abel Garcia, ha posat formalment a sobre la taula un assumpte que els dirigents berguedans tenen al calaix des de fa dies: la celebració de la Patum en alguna data després de l'estiu. Garcia ha proposat obertament que la festa es doni per suspesa i que els diners que s'hi destinen habitualment s'utilitzin per estimular l'economia de la ciutat, que quedarà tan malmesa o més que la del conjunt del país. El govern de la CUP, en posar-se d'acord amb les comparses per suspendre la celebració per Corpus, una decisió que ara es veu perfectament que no tenia alternativa, va afirmar que la suspensió era, en realitat, un ajornament, precisió que, en alguns àmbits, es va voler subratllar molt. El govern ja admetia, però, amb la boca petita, que la celebració després de l'estiu no era completament segura. A hores d'ara tampoc no ho és. I com més avança el temps, més incert és que la festa es pugui celebrar al setembre. Es pot pensar fer-la a l'hivern? És convenient mantenir aquesta incògnita durant mesos? Ajuntament, comparses i societat civil no haurien d'esperar a decidir-ho.