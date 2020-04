Creixement de casos amb control hospitalari

Castella i Lleó aparenta tenir un comportament erràtic en la seva corba de nous casos. El model matemàtic de pronòstic d'evolució de la malaltia elaborat pels matemàtics asturians Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz s'ajusta a una estadística de casos diaris que presenta dos màxims i que oscil·la molt. L'algorisme dels investigadors estima per a aquesta autonomia un total de 17.800 infectats. El nombre de malalts detectats en aquest territori arribava ahir als 14.380 després de tenir una gran pujada. No obstant això, convé preguntar-se a què es deu que la tendència de malalts positius no hagi descendit en les últimes setmanes al ritme esperat. Això, per exemple, fa que el pronòstic basat en el còmput del R0 (índex que assenyala de mitjana a quantes persones infecta un únic contagiat per període infecciós) doni a Castella i Lleó una mala nota, per sobre d'1 (1,13), el que faria l'efecte que la pandèmia no està controlada i continua expandint-se. Però, l'anàlisi detallada de les dades permet comprovar que Castella i Lleó registra un descens continuat durant el mes d'abril en les hospitalitzacions diàries, que han passat d'un màxim de 2.356 a les 1.297 actuals, cosa que dona una idea d'una reducció dels pacients greus i, tot i això, una major detecció de contagiats amb simptomatologia lleu. Els matemàtics asturians estableixen el seu propi índex de contagi per concloure que cada infectat castellanolleonès ha ocasionat de mitjana 7,35 contagis. El seu model matemàtic també permet xifrar el nombre d'infectats inicials en una forquilla que va de 80 a 100 persones. Segons l'estimació dels investigadors, la comunitat autònoma podria tenir limitada la transmissió de la malaltia en un termini d'una setmana o deu dies.