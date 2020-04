La corba de nous casos diaris de Galícia presenta un comportament amb pocs alts i baixos i s'ajusta bé a la figura que caldria esperar en la propagació d'una pandèmia. Va tenir el seu màxim els primers dies d'abril, quan hi va haver un cridaner creixement dels malalts detectats. Aquest pic va donar peu a un descens continuat que s'ha manifestat amb certa regularitat. La comunitat autònoma disposa, segons l'últim còmput del ministeri, corresponent al 16 d'abril a les 21.00 hores, de 8.013 casos detectats, la qual cosa suposa una incidència mitjana en els últims 14 dies de 103,50 casos per cada cent mil habitants, sensiblement inferior a la del conjunt del país. El total de pacients que han requerit atenció hospitalària ha estat de 2.535, la qual cosa significa que gairebé el 70 % dels malalts diagnosticats com a positius per Covid-19 a la comunitat autònoma han mantingut simptomatologia lleu, la qual cosa suposa un bon percentatge de visió global de la malaltia. Els serveis sanitaris gallecs han anunciat que efectuaran la setmana vinent més de 50.000 tests a la població en general per detectar asimptomàtics, la qual cosa pot permetre a Galícia tenir una bona imatge de la incidència real de la malaltia per preparar el desconfinament. L'anàlisi duta a terme pels matemàtics asturians Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz, de la Universitat d'Oviedo, pronostica un total d'infectats que podria ser una mica inferior als 10.000. Si es conserva la tendència (excepte discrepàncies estadístiques per la manera de comptabilitzar positius com les que hem estat veient aquests dies), la comunitat autònoma podria situar-se en menys de 50 casos diaris en deu dies.