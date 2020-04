L'emergència és viva

Ala Fundació del Convent de Santa Clara, que gestionem la Plataforma dels Aliments de Manresa i altres serveis per a persones i famílies sense recursos, hem fet un esforç per adaptar-nos a les noves necessitats que apareixen cada dia. La crisi sanitària ha fet que assalariats, autònoms o petits empresaris també s'hagin quedat sense ingressos o amb unes rendes insuficients per fer front a les necessitats més bàsiques: alimentació, higiene i habitatge. Aquest nou perfil s'afegeix a les aproximadament 1.500 famílies que d'una forma gairebé crònica viuen per sota del llindar de pobresa, especialment d'ençà la crisi econòmica que fa 10 anys va colpejar tot el país i, sobretot, els sectors més desafavorits. Durant aquestes primeres setmanes crisi sanitària ja s'han repartit 1.800 lots.

A la nostra Fundació, d'ençà que es va refundar, aviat farà dos anys, hem fet una aposta per combinar el suport assistencial més bàsic amb la formació i la inserció laboral amb uns resultats palpables i molt esperançadors. En els darrers mesos la nostra feina es concretava en un bon nombre d'altes laborals, sobretot en els sectors del metall i el carni. Aquesta línia l'hem d'aturar temporalment, per respondre a una emergència que, a hores d'ara, desconeixem la durada i l'abast real.

En una situació crítica com aquesta, des del patronat de la Fundació volem agrair les aportacions econòmiques que, en poc més de dues setmanes, hem rebut directament de particulars i empreses. En total, 131 donatius extraordinaris, que sumen un total de 35.500 euros que destinem directament a la compra d'aliments i productes de neteja que distribuïm directament a les famílies que serveis socials detecta com a més vulnerables. Hem de remarcar, igualment, la solidaritat d'empreses que ens lliuren tones i tones de menjar per a la Plataforma. El valor econòmic d'aquests productes ja arriba als 40.000 euros.

Tota la feina que es fa sempre a la Fundació i, d'una manera més notòria aquests dies de crisi extrema, és possible a partir del voluntariat i professionals, sota la direcció de sor Lucía, exemple de tenacitat, constància i abnegació. Ella és l'ànima de la nostra entitat i fa que ningú no defalleixi. En aquest context tots els serveis habituals, com els de residència i habitatge és possible que es mantinguin com és habitual. Fins i tot ens han cedit tres pisos més -que s'afegeixen als 22 de què disposem– per acollir personal sanitari. Altres serveis, com El Taller, s'ha reconvertit i s'ha bolcat a la confecció de mascaretes que es distribueixen a residències i a personal sanitari i social ja n'hem distribuït mes de 1.000.

En plena mobilització, els voluntaris més joves són en primera línia, en la preparació dels lots d'aliments i en la seva distribució. Ells són l'evidència de la confiança en un present i en un futur ple de complicitats i de confiança en les noves generacions. L'emergència és viva i qualsevol tipus de suport és benvingut.

Recordem que les aportacions econòmiques es poden fer a través de la pàgina web https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/donacio o del compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970. Per a donació d'aliments, productes de neteja o qualsevol consulta podeu trucar al telèfon mòbil 606 303 439.