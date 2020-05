Amb el desconfinament es podrà comprovar amb foc real fins a quin punt els ciutadans són capaços d'actuar amb prudència i responsabilitat en un terreny de joc més obert, en el qual el control policial serà molt més difícil i el marge per a la picaresca serà molt més gran. Caldrà més responsabilitat que mai. La desescalada exigirà que els ciutadans deixin de cenyir-se a normes detallades i estrictes aplicades per la policia i entenguin les fonts de contagi i actuïn lliurement i responsablement en conseqüència. Caldrà entendre que la mascareta no és necessària per anar pel carrer, però ja no es pot parlar a mig metre amb qui et trobes a la vorera, sinó que cal esforçar-se a parlar a un metre i mig; qui no en sigui capaç s'haurà de posar mascareta. Cal entendre que en interiors on la distància és curta cal la mascareta, i que els guants no serveixen de res si els portem com si fossin una segona pell; només serveixen si els fem servir i els llencem; si no ho fem així és millor rentar-se les mans. Cal entendre-ho a fons i fer-ho bé lliurement. A hores d'ara tots hauríem de ser uns experts. Experts i responsables: aquesta hauria de ser la clau.