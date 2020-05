Una llarga espera

Pel que sembla, la Federació Catalana de Futbol esperarà a final de mes per fer pública la seva decisió respecte de com queden els ascensos i descensos en les categories del futbol amateur i de futbol base, en una temporada inacabada per culpa de la crisi del coronavirus. Molts són els clubs, també alguns de casa nostra, que estan expectants per veure quina és la determinació final. I és que hi ha en joc, entre altres, algun ascens sonat, com podria ser el del Solsona a Primera Catalana, o el de la Pirinaica a Segona Catalana. També alguna permanència molt desitjada, com la del Sallent, que, en cas de confirmar-se, podria repetir a Segona Catalana. Fins ara no hi ha hagut cap filtració respecte de quines són les intencions de l'estament federatiu, tot i que, si segueix la línia de la Federació Espanyola de Futbol, que seria prou lògic, tot fa pensar que hi haurà ascensos i no descensos; en tot cas no queda clar de quina forma es concretarà tot plegat. Del que es comença a parlar, i molt, és que s'ampliarà el nombre de grups en les diferents categories per evitar agrupacions molt àmplies, tenint en compte que, ara per ara, no se sap quan es podrà començar, i en quines condicions, la propera temporada. Sembla que a Tercera Divisió, el grup de catalans (el 5), amb el Manresa i l'Igualada, tindrà dos subgrups d'onze o dotze equips i una posterior fase final. La Primera Catalana també pot passar de dos a tres grups, i així successivament. El problema d'això serà tornar, algun dia, si escau, a l'estructura actual.