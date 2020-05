Els comerciants de la Catalunya Central van demostrar ahir que estan disposats a lluitar. En la primera ocasió que van tenir, la gran majoria dels que podien fer-ho van obrir, tot i que les seves circumstàncies són enormement difícils. Els comerços de roba tenen al seu davant vèncer les dificultats que planteja la necessitat de mantenir el gènere en condicions profilàctiques, i fer-ho de manera que els clients puguin alhora tenir una experiència de compra directa i sentir que ho fan amb totes les garanties. Un cercle difícil de quadrar però que milers de botiguers es van llançar ahir a la plaça a intentar torejar-lo. I d'una manera o altra, se'n sortiran. Menys empenta hi van posar els propietaris de bars, preocupats per la reglamentació que impedeix servir a l'interior i que obliga a deixar espai entre taules a les terrasses. La imatge del Passeig de Manresa, l'espai de terrasses per excel·lència a tota la regió central, amb quatre cadires mal comptades, resulta poc engrescadora. Però ahir només era el primer dia. La cursa serà llarga, i més jugadors s'hi aniran apuntant. Ahir va ser un dia de renaixement, i n'hi haurà més.