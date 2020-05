diners a manresa

L'Ajuntament de Manresa va anunciar en el seu moment un pla per combatre les conseqüències de la Covid-19 que va quantificar sense cap detall a l'entorn d'un milió d'euros. D'aquell anunci i aquella quantificació no se n'ha sabut res més. Ara, coneixem que el govern d'ERC i JxCat preveu destinar 460.000 euros a ajudar autònoms i empreses atorgant subvencions i concedint microcrèdits. Aquests diners es deuen haver de sumar a altres intervencions com ara la reducció de recaptació a les terrasses, o l'ampliació d'espai per a vianants, valorada en 140.000 euros. Però el que es dedica específicament a ajudes directes es quantifica en 460.000 euros. No sembla una quantitat gaire important. Per fer-se'n una idea aproximada, aquesta quantitat es correspondria amb els 200.000 euros que hi dedicarà l'Ajuntament de Sallent, els 80.000 euros de Cardona o els 30.000 de Calaf. Fins i tot acceptant que la comparació és molt imperfecta, la diferència de població és tan enorme, que els 460.000 euros no semblen una gran quantitat. Manresa sempre ha estat mal finançada i faltada de diners. Hem de suposar que això n'és una nova prova.