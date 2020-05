ara, esports d'aigua

Si no hi ha novetats inesperades, dilluns que ve la Catalunya Central hauria de passar a la fase 2 de desconfinament. El nou estatus aporta nivells significativament més alts de llibertat en tots els ordres, però hi ha un àmbit en què el pas és substancial, que és el de les piscines. Reobrir-les, ni que sigui amb condicions, és un canvi radical per a milers de persones. En primer lloc hi ha tots els esportistes; mentre els practicants d'activitats terrestres han pogut entrenar-se d'una manera o altra, els nedadors i waterpolistes fa tres mesos que estan fora de l'aigua i ningú s'ha preocupat d'ells. En segon lloc, hi ha moltíssimes persones de totes les edats -molta gent gran- que neden com a activitat de salut o terapèutica. Per a molts d'ells la pèrdua de forma durant tres mesos pot haver tingut efectes molt negatius. Dilluns els equipaments que tenen piscina, especialment els municipals, tenen l'oportunitat de demostrar la seva vocació de servei públic esforçant-se a obrir immediatament, amb les normes que convingui, com ja s'ha fet, per exemple, sense grans problemes, a Tarragona i a Reus. I encara més: si és cert que Manresa té una gran tradició d'esports d'aigua, ara és l'hora que es noti.