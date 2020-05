Una pessigada

Dimecres vaig tenir el privilegi de conversar amb Pere-Joan Cardona al primer Pessics de Vida virtual, cadascú a casa seva i YouTube a la de tots. De les moltes coses interessants que va dir, una va colpir-me especialment: «Al final la recessió econòmica matarà moltes més persones que la Covid».



Cardona va enumerar com es disparava el risc de fam al món, com s'havien paralitzat investigacions que salven vides, com s'havien aturat intervencions i tractaments d'altres malalties... Per exemple, «sabem que tres mesos de lockdown faran que augmenti en 1,5 milions el nombre de morts per tuberculosi els propers cinc anys». Quan s'analitzi l'impacte col·lateral de la crisi, no només econòmic, sinó en morts, es constatarà que ha estat «brutal». «Quan s'elaborin les comparatives direm: què vam fer?».



Què vam fer? Probablement, l'únic que érem capaços de fer: mirar de frenar l'epidèmia cadascú en el seu entorn. «Una resposta solidària», diu Cardona, de tota la població. «Estem acostumats a la grip de cada any, però no ens podíem permetre una mortalitat que la multipliqués per deu. Qui ho ha decidit? Ho hem decidit entre tots. Ha estat una conjura. Ha estat com un pacte ciutadà per no pagar aquest preu. Simplement, hem dit que per aquí no hi passàvem».



El Govern espanyol no para de dir que el virus no coneix fronteres. Missatge erroni. El virus el transmeten les persones i aquestes s'aturen quan s'abaixen les barreres. Confinar-nos a casa ha estat útil per frenar el ritme de contagis, però amb la lenta recuperació de la mobilitat apareixen les notícies dels primers rebrots. Coneixem prou bé el dilema entre el risc d'emmalaltir quan sortim al carrer o caure en la misèria si ho tanquem tot. Hem optat per passar-la magra, però fins un límit, per salvar vides, però potser no totes.



L'equació que vincula salut i economia ens obliga a analitzar i ponderar amb cura els efectes de cada decisió, però les regles del joc no són les mateixes al primer món que als països pobres. Tots vivim al mateix planeta, però cadascú és de casa seva.