Burilles fatídiques

Els Agents Rurals han iniciat a Avinyó una prova pilot d'instal·lació de cartells que adverteixen del perill de llançar burilles a la carretera davant la campanya d'incendis. I és que les carreteres del Bages concentren dos dels considerats punts negres pel que fa a focs originats per les burilles de cigarretes a peu de carretera. A tot Catalunya n'hi ha un total de nou trams. Els focs per aquesta causa van suposar el 2019 el 4,95% dels que es van declarar a Catalunya. Agents Rurals explicaven en la presentació del projecte que en un radi de 100 metres del punt des d'on el 2017 es va originar un incendi per una cigarreta, hi van trobar un total de 119 burilles al voral dret i 272 a l'es-querre. Un any després, el 2018, al mateix tram hi van trobar 103 burilles al costat dret i 88 a l'esquerre. El cap dels Agents Rurals va explicar que la prova pilot que es fa al Bages és única a Europa. És simptomàtic de la societat que tenim. És lamentable que les administracions hagin d'emprendre mesures i destinar recursos, per pocs que siguin, a conscienciar inconscients a aquest nivell.