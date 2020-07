En alerta permanent

Alerta. Alerta perquè les xifres d'infectats per la covid-19 a la Catalunya Central han trencat la tendència a la baixa. Els registres havien arribat a ser molt, molt modestos. Era un estat de tranquil·litat que ha permès al món sanitari reorganitzar-se per si torna un rebrot important del virus i, també, per fer que molts professionals agafessin vacances ara per tenir els equips el màxim de complets al setembre, que és quan es creia que podia arribar una revifada de la pandèmia. No estem en una situació d'haver de decretar un nou estat d'alarma. A la Catalunya Central, ni de bon tros. Però sí que és per dir-nos tots plegats que «hem d'estar alerta». Els darrers dies, el diari ha parlat d'una dotzena de persones de Manresa i entorn contagiades i avui explica que al Solsonès se n'han detectat tres casos. És una mostra que la covid-19 no fa vacances i la calor no és un factor determinant per pensar que no hi ha virus. A Lleida, al Segrià, tenen un increment més preocupant de casos i per això s'ha aplicat la mesura de restringir-hi la circulació. Cada revifada, a part d'un perill sanitari, és un cop a l'economia del país.