El tallafoc del rei

L'incendi creix als dipòsits de la monarquia espanyola. La crisi institucional que fa trontollar la corona pot multiplicar-se al contacte amb la catàstrofe social de la pandèmia. Material altament inflamable. El Govern i Felip VI s'esforcen a obrir un tallafoc que impedeixi que les flames arribin al pont de comandament de la institució.

Les obres del tallafoc van començar amb l'abdicació de Joan Carles I el 2014, després de diversos anys d'erosió: Urdangarín i Cristina, la cacera a Botswana, el vincle saudita, la relació amb Corinna Larsen... El març passat va continuar amb la renúncia de Felip VI a l'herència del seu pare, a qui, a més, va retirar l'assignació anual de 200.000 euros. Aquesta decisió del rei, forçada per les investigacions sobre les comissions multimilionàries pagades presumptament per l'Aràbia Saudita a Joan Carles I per l'obra de l'AVE a la Meca, ja era en si mateixa una acta acusatòria.

La construcció del tallafoc es reprèn ara, en conèixer-se que Larsen ha declarat a la justícia suïssa que Joan Carles li va donar 65 milions «per gratitud i amor». Un tanc de gasolina sobre l'incendi. El Govern, amb el coneixement de la Casa Reial, retira les línies de defensa entorn de l'emèrit i les concentra al blindatge del rei. Planteja que Joan Carles I hagi d'abandonar la Zarzuela i treu pit amb una ara per ara improbable reforma constitucional per limitar la inviolabilitat reial.

Però l'esforç del Govern i la Casa Reial a les obres del contrafocs topa amb un obstacle inherent a la institució monàrquica: la seva condició hereditària. O quan el llegat és un estigma deshonrós i no hi ha l'opció purificadora que ofereix l'acció catàrtica de les urnes.

En una democràcia desenvolupada, la família reial no és una família sinó una empresa. Una empresa pública. Com a tal, ha d'oferir rendibilitat social i honestedat exemplar. Només així una institució ancorada en principis remots i aliens a la racionalitat democràtica pot aspirar al consens necessari per perviure al segle XXI, fora d'època. Aquest és el repte de Felip VI.