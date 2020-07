Front comú per a la convivència

Les alcaldesses i alcaldes del Bages Sud vam trobar-nos per compartir vivències, consensuar actuacions i llançar un missatge contundent per intentar capgirar un fenomen que afecta el nostre territori de manera preocupant, fa trontollar la convivència i posa en risc la cohesió social, un dels elements fonamentals d'equilibri de la nostra societat. Ens referim a les ocupacions de caràcter delinqüencial. Una realitat que és complexa i amb múltiples cares, però que posa els ajuntaments en una situació d'indefensió, perjudica el veïnatge i deixa via lliure a les màfies que fan de les ocupacions el seu modus vivendi.



És urgent un canvi legislatiu profund que deixi de protegir aquestes activitats il·legals i doni recursos a les administracions més properes per poder actuar amb contundència. Inevitablement els canvis legislatius han de passar pels partits polítics i principalment pel Congrés dels Diputats, i farem arribar la nostra petició on faci falta. Estem davant una problemàtica que va més enllà d'ideologies o dels colors de les institucions. Cal tenir una visió àmplia i desacomplexada i, per això, des del Bages Sud diem prou. Hem de fer prevaldre aquesta unitat per preservar la nostra convivència.



D'altra banda, l'accés a l'habitatge és una de les grans prioritats de les administracions que continuem sense mecanismes eficients per aconseguir posar al mercat de lloguer l'estoc de pisos buits que tenen tots els nostres pobles i ciutats. Un dels efectes perversos del boom de la construcció ha estat aquest gran volum d'habitatges propietat de bancs i grans tenidors que perdura en el temps i que gairebé mai es preocupen de mantenir-los en condicions. Cal trobar vies per incorporar bona part d'aquests pisos al mercat de lloguer a preus assequibles i, en aquest sentit, cal que la comarca aprofiti la Borsa d'Habitatge per posar en contacte propietaris particulars i possibles llogaters per omplir pisos en un marc de seguretat i confiança. L'eina del Consell Comarcal del Bages vol protegir els propietaris i donar-los la tranquil·litat d'un lloguer segur i, per altra banda, facilita l'accés a pisos a preus justos.



Aquest ha de ser el camí. Hem de ser capaços d'entendre l'accés a l'habitatge com un repte que ens interpel·la a totes i a tots. Mentre sumem esforços per parar els peus a les màfies que ocupen indiscriminadament i alteren la convivència cal que tampoc perdem de vista aquelles polítiques proactives que obrin vies per facilitar l'accés a un habitatge digne.



El camí és llarg i difícil, però no té marxa enrere. Des del territori hem dit prou i treballarem tant com calgui per capgirar la situació actual.