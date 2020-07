Per a l'endemà

Sí, és clar, cal un pla per afrontar el tancament de les mines de Sallent i Balsareny, actualment amb entrada a les galeries per Vilafruns. És una exigència del Consell Comarcal del Bages i dels alcaldes afectats, i fins i tot serà una autoexigència de l'empresa, perquè a qui més li interessa fer un tancament endreçat és a la mateixa ICL. La multinacional israeliana va anunciar divendres el final de l'activitat extractiva. I si no s'aprofita la potassa del subsòl, quina activitat hi ha? Turística? Dipòsits de gas com ja havia pensat Gas Natural fa uns anys, al nord de Balsareny? Dipòsit de residus sota terra com es va plantejar a Cardona en el seu moment? En tot cas, el futur no està dibuixat ni incidirà en el futur immediat dels acomiadaments. Allò que hi ha sobre la taula és què passa amb els 420 treballadors directes i els més de 400 d'indirectes que quedaran sense feina. I també a curt termini, com s'endreça l'espai i com es recupera per a altres usos. I, sobretot, com es gestiona a partir del tancament, amb màxima seguretat i diligència, el problema dels runams.