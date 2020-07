Cues, massa cues

Cues per anar a buscar un lot de menjar. Cues cada dia més llargues. Més de 2.000 famílies de Manresa pendents de rebre una caritativa ajuda per poder fer menjar. Generositat a cabassos, a carretades, tant d'algunes empreses de Manresa com del Bages o de Catalunya. Fa uns dies, en un marcador no públic de la caritat, la Plataforma d'aliments del convent de Santa Clara explicava que ofereixen el servei perquè hi ha molta gent que els dona aliments i ho xifrava en 1 milió d'euros. En la mateixa rotllana, el president de Creu Roja Catalunya deia que a tot el país, fins al mes de juny, havien recollit uns 3 milions en aliments. Aquí, però, no hi ha competència, hi ha sumes. Aquestes xifres omplen de satisfacció els que vetllen perquè tothom tingui el mínim per a la subsistència. Diu molt a favor de la gent d'un país que a cada ciutat hi hagi un banc d'aliments que atengui l'emergència social. Què faríem si no apareguessin persones per liderar aquestes iniciatives i d'altres, moltes, per col·laborar? Infinites gràcies. Però el país encararà cor-rectament el futur quan no hagi de mirar com atendre necessitats bàsiques, sinó com donar una possibilitat de feina.