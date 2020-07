Infracció a Poblexic

Qui rep constantment garrotades aprèn dues coses: a esquivar-les i a donar-ne. La Generalitat n'ha rebut moltes del centralisme espanyol, tant des de la seva creació fa un munt de segles com des de la darrera reinstauració, però no sembla que els seus polítics hagin après a esquivar les bufes. Al contrari: quan a Madrid diuen «es rifa un clatellot», se solen alçar uns quants bons patriotes catalans que reclamen: «per a nosaltres!». En canvi, sí que ha après a aplicar als de sota la medicina que li apliquen des de dalt, i si l'Estat té el vici de carregar a l'esquena de les autonomies el finançament impossible del gloriós benestar, la Generalitat fa el mateix amb els ajuntaments. Ahir, la consellera portaveu va anunciar una resolució per posar multes a la gent que practiqui botellón (s'admeten suggeriments de traducció; botelló no existeix i garrafó és una garrafa petita). Multes importants, de fins a 15.000 euros. Però, això sí, els ajuntaments seran els encarregats d'aplicar la normativa i la punició.



M'estic imaginant cinquanta urbanites muntant la festa a la platgeta del Gorg del Forat de la riera d'Aiguavà, al municipi de Poblexic, que té un alcalde i dos agutzils. Un pagès que se n'adona avisa l'alcalde, que després de maleir-li els ossos truca a l'agutzil de guàrdia.



–Pere, al Gorg hi ha un botellón de cinquanta.



–Has avisat els Mossos?



–La Generalitat diu que és cosa nostra. Ves-hi i denuncia'ls.



–Amb qui més?



–Tu solet, ja saps que el teu company és al pueblo.



–Eh... Hi vaig corrents –respon el Pere, que al cap de tres minuts torna la trucada per avisar que tot baixant l'escala «corrents» s'ha torçat el turmell i no pot repenjar el peu. I l'alcalde, que li és mig parent, fa veure que s'ho creu.



–A més a més, segur que el Buch s'hauria quedat les multes –pensa abans d'adormir-se.



Si hi haguessin anat tots dos agutzils, amb Mossos i agents rurals, potser tampoc no haurien pogut fer-hi res, ja que la consellera va parlar de «consum compartit d'alcohol a la via pública», i ni el Gorg del Forat és estrictament una via pública, ni tampoc no s'hi compartia l'alcohol: cada llauna de cervesa era ingerida d'un sol glop mentre se n'obria una altra.