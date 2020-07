«Comissari Sallent, ordeni covid 4»

Ho hem vist a la tele: un general amb moltes estrelles ordena «declarar defcon 2», i tothom es posa a córrer mentre sonen sirenes, les dones dels oficials ploren al telèfon, i un adolescent pedala cap a la Casa Blanca per impedir que un malentès provoqui la tercera guerra mundial. Defcon és l'acrònim de defense condition, i expressa la disposició de les forces armades dels Estats Units en successius nivells d'amenaça. En temps de pau estan en defcon 5, i es determina defcon 1 quan la guerra nuclear està a punt de declarar-se. Com a il·lustració, durant la crisi dels míssils a Cuba del 1962 o en la fase inicial de la segona guerra del Golf es va declarar el nivell 2, però davant l'atac a les Torres Bessones no van passar del nivell 3.



El departament de Salut del Govern català ha elaborat la seva pròpia escala per a l'amenaça de la covid, i a cada nivell li ha assignat una resposta. L'escala numèrica no és descendent, com en la defcon, sinó ascendent, de zero a cinc. El nivell zero es dona quan no hi ha casos nous durant dues setmanes, i en aquest cas l'administració es limita a repetir els consells de rigor –mans, mascareta, distància, aglomeracions, interaccions. El nivell cinc correspon a la transmissió descontrolada amb risc de superar la capacitat dels hospitals, és a dir, allò del març, i la resposta és també allò del març, amb permís dels jutges.



L'avantatge de l'escala ascendent és que sempre pots incorporar un altre nivell. Per exemple, podem imaginar que en el sisè s'immobilitzaria amb pistoles elèctriques a qui sortís de casa sense gos o sense bossa d'anar a comprar. La reorganització dels Mossos amb un comandament reforçat ho facilitaria. El conseller ordenaria: «Comissari Sallent, nivell sis a Mollerussa!», i seria dit i fet.



Els nivells de l'escala defcon tenen colors associats. Convindria fer el mateix amb l'escala catalana, i que als noticiaris televisius s'informés del color de cada part del territori. Una app per a telèfons mòbils ens assabentaria del color del nostre carrer, i de si hem de denunciar el veí que no es posa la mascareta a l'ascensor –aquell que, tot sigui dit, ens cau malament. Això sí que seria una estructura d'Estat. Segur que el Constitucional ho tombaria.