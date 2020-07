biomassa i més

Explica el Govern de la Generalitat que el consum de biomassa a Catalunya va créixer el 12,5% l'any 2019 i va assolir les 434,8 tones. El consum de biomassa, segons les mateixes fonts, s'ha gairebé duplicat del 2013. Com que el punt de partida era petit, no cal llançar coets, però també és cert que els competidors que té són durs. En tot cas, fer servir la biomassa que s'obté de boscos catalans per a sistemes de calefacció, per a projectes de tipus comunitaris, són solucions que contribueixen a donar una millor qualitat ecològica i econòmica a una part del país. Dimecres, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, visita un dels exemples de productors de biomassa, el del Berguedà. Aquí, els propietaris associats produeixen productes per a la combustió i apliquen avenços tecnològics per millorar el rendiment, o els reaprofitaments de processos que ja estan en marxa. De la biomassa se'n pot fer energia elèctrica des de la central d'estella del polígon de la Valldan de Berga. I aquesta millora, diu la consellera, la sedueix. És un camí de llarg recorregut