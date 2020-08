un festival necessari

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages va cloure dijous una de les edicions més difícils de celebrar de la seva història. Si fa dotze mesos tot eren felicitacions per haver realitzat les noces d'argent amb un alt nivell de qualitat, les bones paraules s'han de repetir enguany per un motiu ben diferent. En un context de suspensions massives de certàmens culturals arreu del país, el festival de Sant Fruitós, que es porta a terme als jardins de Món Sant Benet, ha demostrat un compromís encomiable amb el públic, els artistes i la música. El més fàcil era posposar la 26a edició per a l'any vinent, però el grup que dirigeix Mireia Pintó va voler ser fidel a la cita i no deixar la comarca sense l'únic festival de música clàssica que se celebra cada estiu a la Catalunya Central. Els organitzadors van mantenir l'esquema de quatre concerts –un d'ells virtual– i van haver de reduir la capacitat, però el festival ha anat endavant sense renunciar ni una engruna a la qualitat artística. Sant Fruitós ha lluït un cop més la bandera del territori amb la màxima brillantor.