Sense cap pretensió d'exhaustivitat. Només amb l'objectiu d'aixecar acta d'un moment concret:

-la cúpula judicial es rebel·la contra el govern, per l'absència del rei al lliurament de títols dels nous jutges. El rei se suma a la queixa. Dos ministres critiquen la falta de neutralitat de la corona;

-un dels jutges, de la cúpula del poder judicial, s'aixeca al final de l'acte i, com si fos un acte casernari, reclama de tothom que cridi un visca el rei;

-Pedro Sánchez diu que la judicialització de la política és culpa de l'independentisme. Torra li respon irònicament que és un «tros de quòniam», un dels insults del capità Haddock del Tintín;

-el president de Cantàbria viatja a Madrid amb la seva filla. Ho fa davant la recomanació de Quim Torra de no viatjar a la capital d'Espanya. Si no, no hi hauria anat;

-un parc de Madrid apareix amb una plantada de més de cinquanta mil banderes espa-nyoles en homenatge, diuen, a les víctimes de la covid a tot Espanya. Pocs dies abans, ja hi havia hagut una altra exhibició de banderes en la trobada Sánchez-Ayuso;

-el Tribunal Suprem inhabilita, i per tant cessa, el president de la Generalitat per una pancarta al palau de la Generalitat. La pancarta reclamava la llibertat d'expressió. És el tercer president condemnat o destituït en tres anys. El govern de Sánchez no publica la inhabilitació al BOE;

-davant el descontrol de la ciutat de Madrid amb la covid, govern central i autonòmic arriben a un acord... que resulta que afectarà totes les ciutats espa-nyoles de més de cent mil habitants;

-l'Audiència Nacional absol els 34 encausats pel cas Bankia. Aquest cas, el desastre financer més important de la història econòmica d'Espanya, va requerir una aportació de diner públic de 22.424 milions;

-l'Ajuntament de Madrid acorda retirar del nomenclàtor de carrers els noms de Largo Caballero i Indalecio Prieto, dirigents del PSOE durant la guerra civil;

-l'Ajuntament de Barcelona aprova retirar la medalla d'or de la ciutat a Heribert Barrera. La iniciativa prové de Manuel Valls, que va fer possible la investidura d'Ada Colau i que va expulsar cinc mil gitanos de França. Algun grup que va votar per la retirada havia votat a favor de la concessió de la medalla;

-el jutjat de Manresa condemna per desobediència Jordi Pesarrodona, pallasso i regidor. Se l'acusava per una conducta que van tenir milers i milers de catalans el mateix dia;

-se celebra el judici contra Tamara Carrasco, activista catalana, acusada de terrorisme. Preventivament la van tenir confinada al seu poble durant un any;

-el Consell del Poder Judicial, que té caducat el seu mandat des de fa dos anys, cobreix places vacants al Tribunal Suprem. Mentrestant, al Congrés, el PP es nega a negociar i renovar els òrgans de govern del Poder Judicial;

-Vox presenta una moció de censura contra el govern que encapçala Pedro Sánchez. No té cap possibilitat de guanyar-la;

-Ciudadanos i el PSC exploren la possibilitat de presentar un candidat a la presidència de la Generalitat que no tindria cap opció d'obtenir la investidura.

Notícies, ja ho veieu, de l'Espanya de la darrera setmana del mes de setembre. Només una setmana. La llista, prou coneguda, podria ser més llarga, però ja resulta suficient.