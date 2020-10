Els Reis són teràpia

Súria ha estat el primer poble de la Catalunya Central que ha fet públic que té la intenció de fer la cavalcada de Reis, però adaptant-la a les restriccions que imposa la covid. Ajuntament i Foment Cultural, els organitzadors, avancen que la cavalcada -s'entén que és un pla condicionat a la realitat i les normes sanitàries de cada moment- tindrà un recorregut molt més llarg per tal que els ciutadans puguin veure-la sense haver d'acumular-se a les voreres. Per aconseguir-ho, hi haurà diversos ramals encapçalats per cadascun dels principals personatges, de manera que es podran cobrir molts carrers i ampliar molt l'espai disponible per als espectadors. És una idea raonable. Certament, fer plans en les condicions sanitàries en què ens trobem és una mica aventurat, però la supressió de les cavalcades tindria un impacte cívic enorme que ajuntaments i organitzadors faran (han de fer) mans i mànigues per evitar. Amb imaginació i molta prudència, hauria de ser possible tenir Reis d'alguna manera. Mantenir la moral en el període nadalenc també serà terapèutic.