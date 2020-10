Ayuso,al bingo

La direcció del PP es bolca en el joc. Ruleta, Cuponazo, Euromillones... El mercat de les apostes tendeix a créixer quan s'ennuvolen les expectatives econòmiques. La distribució de les cases de joc i els despatxos de loteria a les ciutats sol perfilar el mapa de la desigualtat urbana.

La gestió sanitària de la Comunitat de Madrid (contradiccions, passos en fals, dissensions internes i amb els aliats de Ciutadans, desorientació tècnica, tàctica i estratègica...) és tan nefasta i el context polític s'ha tornat tan advers per a la direcció conservadora que sembla que ha optat per apostar a l'atzar el seu futur immediat.

Madrid és avui el pitjor focus europeu de la pandèmia. Malgrat això, Ayuso i el seu padrí, Casado, persisteixen en un forcejament grotesc amb Sanitat. Perduda la confiança en la gestió, qüestionada per alguns barons del PP i enrarida la relació amb Cs, Ayuso i Casado han anat al casino. Assumeixen de mala gana i amb grans escarafalls el confinament perimetral ordenat pel Govern i esperen que la ruleta deixi de girar.

Si la confusió i el mal humor dels ciutadans creix, si alguns negocis se'n ressenten encara més, si el focus víric no remet amb la rapidesa desitjada... a caixa. La responsabilitat de l'executiu regional, que continua tenint la competència de la gestió sanitària, serà endossada al Ministeri de Sanitat. Però l'atzar té la seva creu. Si l'ordre ministerial funciona, Ayuso no s'emportarà el pot, tot i que podria salvar l'aposta: callarà que va repudiar el manament i remarcarà que ella ha gestionat el confinament.

Casado segueix sota l'influx d'una maledicció. Ayuso i Álvarez de Toledo van ser les seves apostes personals. Ell va obtenir un pèssim resultat electoral, només maquillat per l'enfonsament de Cs. Ara es veu incapaç d'escapolir-se de la clau de l'extrema dreta, preparada per a la seva gran funció en la moció de censura. Alguns barons del PP no dissimulen el seu disgust. La claveguera de la Kitchen enverina l'aire i Sánchez es disposa a tombar per llei el bloqueig judicial del PP mentre aplana la via dels Pressupostos. Mala ratxa, la de Casado.