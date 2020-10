Post festum, pestum

En aquest temps de covid-19, si no actuem amb responsabilitat i amb seny, després de la festa ve la fetor.

Els anys d'universitat haurien de donar als qui hi estudien, no només uns coneixements científics i humanístics, sinó sobretot aquella maduresa i saviesa que ens fa persones reflexives i responsables, assenyades i solidàries, com ho diu la carta als Efesis: «Mireu atentament com us heu de comportar, no sigueu desassenyats sinó gent de seny» (Ef 5:15)

Dic això per la irresponsable festa que van fer els universitaris del col·legi major Galileu Galilei de València, amb la consegüent propagació del virus de la covid-19.

Aquests universitaris (o els 200 del col·legi major Penyafort de Barcelona, també confinats) han demostrat que han entrat a la universitat, però la universitat no ha entrat en ells, ja que no tenen la maduresa, la responsabilitat i el sentit comú que els hauria d'impregnar l'Alma mater.

Una persona que pren les mesures sanitàries recomanades pot contagiar-se de covid-19 al treball, a l'església, anant a comprar o portant el seu fill a l'escola. De fet, les mesures aconsellades de mans netes, distància física i mascareta, no garanteixen al cent per cent que no ens contagiem d'aquest virus. Però quan no es tenen en compte aquestes mesures, com els universitaris del Galileu Galilei, els joves que es reuneixen al polígon els Dolors de Manresa, els del Pius Font o la festa rave a Rubió, el contagi no és degut a la mala sort sinó a la irresponsabilitat d'aquells que se salten les mesures sanitàries.

Els universitaris valencians que han originat un brot de la covid-19, amb la suspensió de les classes presencials de milers d'estudiants, no només s'han contagiat ells, sinó que han posat en perill altres persones pel poc seny de les seves festes. Per això haurien de tindre present la carta de sant Jaume: «¿Qui és savi i entès? Que ho demostri amb la seva bona conducta» (Jm 3:13)

Aquests universitaris haurien de veure de prop el treball sacrificat (i moltes vegades l'angoixa) de metges, infermers i farmacèutics, que es veuen desbordats «gràcies» a les festes d'aquests irresponsables. El col·lapse dels hospitals (i de les UCI) és degut, en bona part, a aquests joves que no saben comportar-se amb maduresa, ni respectar ni protegir (o els és igual) la salut dels altres.

Segurament que Galileu, des de la seva tomba, deu estar maleint el comportament d'aquest tros de quòniam de jovent que viu a la residència que porta el seu nom. I segur que també, des de la seva tomba, Galileu dedicarà a aquests joves (i als del Penyafort) la frase que se li atribueix, ja que l'actitud d'aquests universitaris «e pur si muove» entre l'estupidesa i la irresponsabilitat.

Si el Sr. Argimon ha demanat classes virtuals a la universitat, ¿no haurien de ser també virtuals les festes estudiantils? I és que, com deia Pau Brunet, «el que tu no fas bé perjudica a tothom» ( Regió7, 13 d'octubre).