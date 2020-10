El pacte CUP-ERC aclareix l'espai polític a Berga

Com a regidor-portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Berga, considero positiu el pacte CUP-ERC, pel que té d'aclaridor de l'espai polític, i deixa els grups d'oposició sense un element distorsionador com era ERC. Un grup capaç de votar a favor, en contra o abstenir-se, en qüestions molt similars. Era i és un partit imprevisible.

El pacte, fet de pressa i corrents, i amb ben poca transparència, inicia el recorregut amb un acord excepcional, en un moment excepcional. La pujada lineal del 10,8 % del rebut de l'IBI. No trobarem cap altre ajuntament en tot el país que, en un moment tan dur, tan difícil de superar, imposi un augment 10 vegades superior al de la previsió d'IPC per a l'any vinent.

Les presses es veuen per haver pactat, primer aquest punt, i després ja aniran perfilant la resta d'acords, diuen, per impulsar un canvi estratègic de la ciutat, en clau d'esquerres.

Ho sento, però considero que el progressisme autèntic, el representem els socialistes, vistes les mesures i propostes dels darrers 5 anys. I no serà la presència d'ERC en el govern la que promogui polítiques esquerranes. Ben aviat, ho veurem. De fet, ho hem vist, amb la pujada estratosfèrica de l'IBI. Una pujada feta en temps de descompte i amb un ultimàtum el dia anterior per entrar a govern a canvi de la mesura. La meva pregunta, després d'escoltar el regidor Camps, parlant d'ous i gallines i que aquesta era l'única sortida possible, quin hauria estat el seu argument davant d'una negativa de la CUP? Per què condiciona la pujada de l'IBI a entrar al govern si no hi ha cap més sortida?

I és que la política impositiva ha d'anar acompanyada de la bona gestió. Una gestió austera, capaç de suprimir totes les despeses inútils i treure el màxim profit de les ajudes externes (Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, Govern Central i UE), i un cop, si es fa la feina, i es reben, no les posem en perill per mala gestió, cosa que pot passar amb les actuals obres del polígon de la Valldan.

El govern de Berga està molt lluny d'aquesta gestió modèlica. Millorarà amb el pacte? Ben aviat, ho veurem, però després d'un any i mig de mandat, que, per unes raons de presses econòmiques, s'hagi proposat un pacte, no indica bons auguris.

En tot cas, estarem atents a veure el contingut del pacte, i els canvis d'estratègia que s'han anunciat. Soc ben poc crèdul a veure canvis, i encara menys, de caire progressista. Però ho valorarem després dels 100 dies de rigor. Malgrat tot, la mà estesa i la voluntat d'entesa hi seguirà sent com ho ha estat des del meu primer dia al consistori.

Ara, el que puc assegurar és que l'autèntica oposició, a l'Ajuntament de Berga, queda més aclarida.