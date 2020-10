via a l'aeroport

El Consell de Ministres va autoritzar ahir les obres de modificació de la línia R4 de Rodalies (la de Manresa) per tal que, entre altres coses, l'extrem sud de la línia no sigui Sant Vicenç de Calders, com ara, sinó l'aeroport del Prat. Això significa que d'aquí a un parell d'anys (si es compleix la previsió) els passatgers de Manresa podran arribar a l'aeroport sense haver de canviar de tren en una hora i quaranta minuts. Tenint en compte que el viatge en cotxe particular ha de comptar amb molt marge de temps per preveure embussos, i calculant el cost de l'aparcament, aquesta opció pot ser digna de consideració. Ferrocarrils de la Generalitat hauria preferit una opció diferent basada en el futur tren llançadora des de Barcelona connectat amb Rodalies. Per als bagencs serà una opció molt pitjor. La de Renfe és una bona notícia. Cal fer la reflexió que aquest canvi va ser reclamat pels alcaldes del Vallès, que han demostrat una capacitat d'influència en el Govern de Madrid que contrasta amb la impotència amb què els agents polítics i cívics manresans intenten inútilment aconseguir millores del Govern català. Crida l'atenció.