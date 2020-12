I tot, per una colla de rucs

En un país de rucs no té cabuda la democràcia. Filòsofs i analistes polítics fa anys que parlen de les esquerdes dels sistemes democràtics, ocasionades per la globalització, la polarització de les societats i les fake news, entre altres motius. El virus ens ha portat a un món menys lliure on la mobilitat, un dret bàsic i fonamental, queda en entredit. La situació és greu i ho acceptem temporalment. Per aquest motiu no acabo d'entendre imatges, com el de les cues per anar a la Cerdanya, la inconsciència dels que van a comprar al centre de Barcelona entre multituds i els que amb picaresca se salten les normes de seguretat per fer una festa clandestina amb més gent de la permesa. En una societat de gent irresponsable, l'autoritat s'imposa per la força. Si les llibertats individuals ens impedeixen veure que el sistema només s'aguanta si creiem en el bé comú, es crea una paradoxa en què la democràcia no té cabuda. Els amants de l'Spiderman, el conegut superheroi de còmics, recordaran que el seu tiet li va etzibar, abans d'utilitzar els deus dots sobrenaturals per ajudar els demés, que «un gran poder comporta una gran responsabilitat». Doncs això. Temo, i molt, que aquesta situació tan anòmala de llibertat segrestada es perllongui per la inconsciència i la irresponsabilitat. En definitiva, per rucs.