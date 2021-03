parlar de «vida» i «no mataràs»

Als qui ahir defensaven la pena de mort o la guerra justa i justificaven la tortura o els vols de la mort». Això afirmava un mossèn argentí, Eduardo de la Serna, en relació amb el debat sobre l'avortament. I per això afegia: «Hi ha discursos que em resulten agressius i violents».

Eduardo de la Serna, que pensa que l'avortament «no és cap meravella», denuncia aquells que a l'Argentina ara estan contra l'avortament, però en aquell moment «no van dir res».

També a l'Estat espanyol hem viscut un tens debat sobre l'eutanàsia, amb un fort enfrontament entre els partidaris de regularitzar-la i els contraris a fer-ho.

El que m'indigna és la hipocresia dels qui per combatre la llei de l'eutanàsia invoquen la defensa de la vida, quan un d'aquests partits, el PP (perquè l'altre, Vox, era a dins del PP), el 2003, durant la invasió d'Iraq, va apostar per l'acció bèl·lica en aquell país.

I és que el Sr. Aznar, cal no oblidar-ho, formà part del «trio de les Açores» i per això participà activament en les maniobres polítiques que impulsaren l'acció militar a Iraq, malgrat la falta de proves de l'existència d'armes de destrucció massiva. El partit del Sr. Aznar, que ara es proclama defensor de la vida i contrari a regularitzar l'eutanàsia, va apostar per la guerra, legitimant la invasió d'Iraq. En aquell moment, ¿el PP va defensar la vida, com pretén fer-ho ara oposant-se a l'eutanàsia?

L'altre partit que s'ha posicionat contra la llei que regula l'eutanàsia presenta entre les seves 100 mesures urgents, la «deportació dels immigrants il·legals als seus països d'origen» (n. 14) i «l'eliminació de l'accés gratuït a la sanitat per als immigrants il·legals» (n. 58), alhora que, hipòcritament, fa una «defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural» (n. 75). El tracte vexatori i xenòfob d'aquest partit amb els immigrants, està en la línia de la defensa de la vida?

Per altra part, els diputats del PP contraris a l'eutanàsia, perquè diuen que defensen la vida, haurien de recordar la tragèdia del Tarajal, quan el 6 de febrer del 2014 (amb el Govern del Sr. Mariano Rajoy) els immigrants subsaharians que arribaren nedant a la costa espanyola van ser repel·lits per un operatiu de 56 agents de la Guàrdia Civil, que els van disparar 145 pilotes de goma. D'aquells immigrants, 15 van morir ofegats mentre intentaven eludir l'acció de la Guàrdia Civil. No s'havia de defensar la vida d'aquests immigrants? El PP va condemnar aquesta tragèdia? I el Sr. Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en aquell moment, va defensar el dret a la vida d'aquelles persones?

Per això, utilitzant el títol de l'article de mossèn Eduardo de la Serna, també em sembla una hipocresia escoltar els qui, en relació amb l'eutanàsia, parlen de «vida» i «no mataràs» i ahir declaraven la guerra a Iraq o avui persegueixen els immigrants. Per això també jo penso que «hi ha discursos que em resulten agressius i violents».