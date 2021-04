Ens passem el dia fent i fent-nos fotos, però qui va inventar la fotografia? Un nom que ens sona és el de Daguerre, l'inventor del daguerreotip. Però el que va fer ell va ser simplificar els processos del sistema creat per Niépce. «La taula parada», del 1822, o «Vista des de la finestra a Le Gras», del 1826, són les fotografies permanents més antigues que es conserven, obra de Joseph-Nicéphore Niepce. A més, Niepce i el seu germà Claude van inventar el Pyréolophore, que va ser un dels primers motors de combustió interna del món. Napoleó Bonaparte va atorgar una patent després d'haver impulsat amb èxit un vaixell riu amunt. Però la història del transport va avançar per altres carrils. Com la de la fotografia. Niepce va morir d'un ictus el 1833, arruïnat. Es va gastar tots els diners de què disposava i la seva part de la fortuna familiar en perseguir els seus somnis. El seu funeral el va pagar la municipalitat.

Va morir sense tenir ni idea del que generaria el seu invent amb el pas dels anys; el cinema n'és successor, per exemple.

¿Què pensaria si aixequés el cap i es topés amb un ramat de turistes amb pals de selfie fent postureig? Se li obririen els ulls com taronges. Persona intel·ligent com era i immune a la manca de reconeixement, no se li escaparia que aquest narcisisme galopant que han esperonat les xarxes socials genera una situació difícilment sostenible.

Fins ara un grup minoritari de persones era objecte del reconeixement de la resta. Aquest castell de sorra s'ha anat esfondrant i ara som en una platja warholiana amb moments de glòria i de misèria per a tothom que s'esdevenen a tota velocitat, en totes direccions, tota l'estona. I com que tants egos junts no passen per la porta i això del «Vostè primer», «No, no vostè primer» ja és cosa del passat, ens trobem en ple everybody first. Anem cap a un futur amb tantes portes com persones, on cadascú regnarà a la república independent d'ell mateix. ¿Un futur de cubicles unipersonals, amb eleccions amb tants candidats com electors? Ves a saber.

Tornant a Niepce, al seu invent, el va anomenar heliografia: sol i escriptura o dibuix. L'escriptura del sol o dibuixos del sol. El mateix sol que ens il·lumina a tots i que permet que cadascú es miri constantment al mirallet màgic inventat per algú que no va tenir reconeixements. La seva làpida diu: «El pare dels pobres, l'home de geni profund a qui les ciències li deuen bells i importants descobriments. Modest en excés». Es podria dir que Niepce no només està mort, sinó greument mort.