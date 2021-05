Ahir, una mica abans de les sis de la tarda, tots els continguts que havien estat publicats fins aquell moment a Regió7.cat es van transformar com per art de màgia. El disseny que aquest diari va implantar per avançar en la projecció digital del diari tradicional ha permès incrementar l’audiència fins a una mitjana diària de 49.000 lectors diferents (dades del març) i 115.000 pàgines vistes al dia. Durant tot aquest temps, el diari ha passat de ser principalment una edició impresa a ser un producte completament multimèdia que manté la solidesa del paper, amb 23.000 lectors diaris, però que ja funciona amb la immediatesa que ofereix la possibilitat de publicar les notícies en el mateix moment en què es produeixen. Aquest canvi ha suposat una transformació profunda del treball periodístic, i obre grans possibilitats de futur. El nou disseny neix per portar el diari un pas més enllà. Regió7.cat evolucionarà cap a continguts més multimèdia i més interactius, amb l’objectiu de mantenir el lideratge absolut a la Catalunya Central i de continuar sent un actiu de la Catalunya Central.