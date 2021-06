Les discoteques i locals noctàmbuls en general poden afegir-se aquesta revetlla a l’operació sortida de la covid, després d’un llarguíssim període de tancament que ha portat el sector a una situació delicada de la qual, segurament, molts locals no es podran recuperar. A Manresa, la revetlla serà el moment de la reobertura de la majoria de les sales principals -Casablanca, El Sielu, Villa Martini, CocoVillage- mentre que algunes altres, com Stroika o Seven Seven (oberta amb una reorientació), esperaran que la normalització hagi avançat una mica més. És un gran moment per a la gent jove que estava esperant amb candeletes la possibilitat de tornar a socialitzar-se entorn de la pista de ball. Una revetlla més o més normal serà una injecció de normalitat que es completarà dissabte que ve amb la fi de la mascareta en espais exteriors amb distància interpersonal. Tot són bones notícies. Tanmateix, els especialistes ens recorden que encara hi ha una amenaça molt seriosa ballant a sobre dels nostres caps, que és la de la variant Delta. És imprescindible que locals i clients actuïn amb la responsabilitat exigible. I l’administració ha de recordar-ho sense parar.