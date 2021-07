Els reis són els pares (de l’Elionor) i el Govern no ho sap tot encara que de vegades sembli que s’ho pensa. El Govern no sap ben bé com funciona el virus de la covid i les seves variants amb nom de lletra grega (ara estem amb la delta, tot esperant l’èpsilon) i s’ha de refiar del que li expliquen, però es troba com Napoleó quan va dir: tinc vint consellers i tots estan equivocats menys un que té raó, però no que quin és. Si el Govern no ho sap tot, encara menys els representants dels sectors econòmics que es comprometen amb la seguretat de les seves activitats. Com poden garantir-la? Pels testos d’antígens? Un metge conegut ha acabat en quarantena perquè un seu fill va donar negatiu en tres testos fins que una PCR va descobrir la dura realitat. D’altra banda, les estadístiques tan poden justificar una decisió com la seva contrària. Com que s’han fet moltes proves als grans concerts, s’han detectat molts casos ocults, que han disparat les estadístiques, i això ha portat a reclamar que no es facin més grans concerts. I com que la primària està saturada es demana als contactes propers que no hi vagin si no es troben malament i, per tant, molts casos asimptomàtics no seran detectats. La manera més directa de salvar el que queda de temporada turística és reduir els testos quasi fins el zero, per aplanar les xifres que espanten els governs estrangers i els grans operadors. En lloc de testar, dedicar l’esforç equivalent a vacunar, vacunar i vacunar. Es pot opinar que aquesta tàctica és un autoengany, però no sembla que divulgar les xifres catastròfiques provoqui un canvi en el comportament dels sectors de risc, que són variats i orgullosos de la seva valentia. Si els indígenes hem de fer les mateixes bajanades ens diguin el que ens diguin, tant per tant que vinguin els estrangers a deixar les virolles a la costa. I si el Govern navega, almenys que sigui a favor de vent per als interessos de l’economia turística, que no agrada a ningú però ara com ara és la que tenim.