Havia d’arribar i ja ho ha fet. El debat sobre la regulació de l’accés a la muntanya ja és a les taules dels equips de govern municipals de la Cerdanya. Feia temps que s’anava posposant però l’auge del turisme familiar de proximitat, reimpulsat per una pandèmia que ha fet créixer l’ocupació mitjana de les segones residències de la vall, ha propiciat uns últims estius de massificació als indrets més populars de la comarca. Aquest mateix auge també ha fet créixer els últims anys les empreses de serveis que ofereixen excursions en quad o vehicles tot terreny que porten els visitants per les pistes més remotes de l’entorn natural. Resultat? El mes d’agost als matins hi ha tanta gent en pistes forestals i entorns naturals com Pollineres, estanys de la Pera o les pistes d’esquí nòrdic d’Aransa, Lles o Guils Fontanera com a la tarda als carrers comercials de Puigcerdà. Davant d’això, els ajuntaments de Lles, Bellver, Riu i Guils ja s’han plantejat la regulació de l’accés dels vehicles particulars a les pistes. Lles ho farà. A partir del mes d’agost, i per a tot l’any, els cotxes privats no podran accedir a les pistes forestals que porten al seu entorn natural. Tan sols tindran permís per fer-ho els veïns que han de gestionar ramats i pastures, els serveis d’emergències o altres usuaris que en justifiquin el pas. Es tracta d’una mesura que, com tantes altres, toparà amb la cultura egoista imperant al país, a partir de la qual les necessitats o voluntats personals han d’estar per sobre de l’interès col·lectiu. La mateixa cultura que fa que els pagesos i ramaders hagin hagut d’iniciar aquest estiu una campanya de conscienciació perquè els turistes no barrin el pas dels camins quan aparquen, lliguin els gossos quan passegen, tanquin els filats de delimitació dels ramats o no embrutin els prats amb les seves deixalles. La regulació del trànsit a la muntanya no és nova a la Cerdanya. A la part nord de la vall, fa molts anys que van decidir regular amb un servei de transport públic l’accés a l’estiu al llac i el refugi de les Bulloses. A l’Alta Cerdanya el sistema ha funcionat, per bé que els pirinencs del nord tenen una cultura més avançada en el respecte a la natura i la preservació de l’espai públic. De la mateixa manera que Lles, a Bellver, Riu i Guils debaten si regular el pas dels cotxes a la vall de l’Ingla o l’entorn natural de Guils-Fontanera. És tan sols una qüestió de temps que la regulació es vagi imposant arreu, pel bé del mateix entorn natural i el dels visitants que el vulguin gaudir en la seva esplendor. Més enllà de l’egoisme imperant.