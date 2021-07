Sobre els joves es projecta sovint una imatge de persones de vida ociosa, preocupats només pel seu gaudi personal, poc implicats en causes socials i incapaços de perseverar en l’esforç per assolir objectius. S’ha vist en la pandèmia que no pocs adults han agafat l’etiqueta fàcil per criticar el jovent, un tòpic que s’ha repetit amb la vacunació. Potser és el seu destí ser víctimes de la nostàlgia dels pares, expressada en forma d’estereotips, i de la inevitable falta d’adaptació de cada generació als usos i costums de la següent. Però, de joves que transiten per la vida essent conscients del món en què viuen, convençuts de la necessitat de millorar-lo, solidaris, responsables i treballadors, n’hi ha molts. Segurament, la majoria. Durant aquesta temporada, les competicions esportives han anat tornant a l’activitat amb més o menys fortuna, ja que algunes disciplines han pogut celebrar els seus tornejos amb regularitat i d’altres es van haver de recloure en la virtualitat. En el cas de l’atletisme, tant la campanya de pista coberta com la de l’aire lliure s’han celebrat amb totes les mesures sanitàries requerides però han permès als practicants retrobar-se amb una certa normalitat. Els dos clubs més destacats de la Catalunya Central, l’Avinent Manresa i el Petromiralles-CA Igualada, han realitzat grans actuacions tant en campionats catalans com estatals, el darrer dels quals ha estat aquest cap de setmana. I els protagonistes han estat una nombrosa legió de joves que saben bé què és esforçar-se per córrer, llançar i saltar cada dia una mica millor que l’anterior. I aquest exemple és una notícia excel·lent perquè el futur els necessita.