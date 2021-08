El Govern de la Generalitat ha formalitzat la decisió de presentar una candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 sota la denominació de Barcelona-Pirineus, cosa que concreta una idea fins ara molt etèria. L’intent de candidatura neix amb tant plom a les ales que han calgut anys per arribar a afirmar-ne la simple voluntat, i encara no pas de tots implicats, sinó només de l’executiu català. Aquest haurà de ser el primer objectiu: posar d’acord Ajuntament de Barcelona, Estat i governs locals per bastir una candidatura que no ho tindrà fàcil perquè tindrà competidors amb condicions naturals molt més favorables i haurà de conciliar interessos molt dispars, entre ells la necessitat absoluta de regir-se per estrictes criteris de respecte mediambiental. La Catalunya central ha d’estar molt atenta a no perdre l’oportunitat de pujar a aquest tren per si acaba portant a algun lloc. Cerdanya, Berguedà i Solsonès han d’aspirar a tenir-hi un paper i treure’n algun rèdit. La comissió que inicia el camí de la candidatura està presidida per una bagenca exdelegada del Govern a la Catalunya Central i inclou l’actual delegada. La seva presència hauria de notar-s’hi.